Solidarietà e valori per il mercatino 'DO...Natale' di Cascina

Grande successo per il mercatino di beneficenza 'DO…Natale' organizzato dall’istituto comprensivo Falcone di Cascina, con risultati ben oltre le aspettative. "E' stato un onore per me dare voce a nome di tutti - ha detto Maria Papa - nella veste di dirigente scolastica dell'I.C. Falcone, ai valori e alle ragioni che ci hanno spinto a dare vita al mercatino di beneficenza 'DO...Natale', come una vera e grande comunità educante, con l’obiettivo di dare una mano e sostenere i progetti e la ricerca scientifica della Fondazione Arpa".

Un mercatino con un duplice scopo: sostenere la Fondazione Arpa e trasmettere valori fondamentali agli alunni. "Donare è un'arte che è sempre stata difficile - ha aggiunto la dirigente Papa - dono, generosità, altruismo sono parole che hanno un'anima solo quando sono veramente vissuti, realizzati e condivisi. La capacità di donare è un valore. Einstein diceva che il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace di prendere. In una società fortemente individualista come la nostra, abbiamo voluto trasmettere ai nostri alunni valori fondamentali quali la solidarietà, la volontà di aiutare gli altri e di non pensare solo ai propri bisogni".

Tanti gli enti e le associazioni che hanno contribuito alla perfetta riuscita diell'iniziativa. "Questa giornata - ha concluso Maria Papa - è stata il frutto della preziosa relazione che abbiamo instaurato con il territorio, con l'amministrazione comunale, gli alunni, le famiglie, i docenti, il personale ata, le associazioni di volontariato, i commercianti e artigiani cascinesi e non solo, che sin da subito nel suo complesso e nella coscienza di ciascun cittadino hanno risposto con incredibile entusiasmo e partecipazione all'iniziativa messa in campo dal nostro istituto. Ad ognuno di loro va il mio sincero e profondo ringraziamento".