Domenica mercato straordinario a Marina di Pisa

Torna domenica 11 ottobre il mercato straordinario a Marina di Pisa. Per l’occasione la viabilità ordinaria subirà dei cambiamenti. Nello specifico dalle ore 8.00 alle 20.00 di domenica in via della Repubblica Pisana, compresa Piazza Gorgona lato mare, e in via Padre Agostino da Montefeltro, compresa Piazza Sardegna lato mare, sarà istituito il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione coatta.

Nelle strade perpendicolari al lungomare sarà istituito il senso unico alternato a vista, con precedenza al naturale senso di marcia. Infine la pista ciclabile nel tratto occupato dai banchi del mercato sarà sospesa.