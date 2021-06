Cascina: torna il mercato della fiera

Appuntamento per martedì 29 giugno con i banchi in Corso Matteotti

Sarà sempre nel martedì dopo l’ultimo lunedì del mese, ma a giugno anziché a maggio. Il mercato della fiera di Cascina torna martedì prossimo, il 29 giugno, per recuperare la data cancellata il primo giugno. Anche per quest’anno il ritorno della fiera riguarda solo i banchi in Corso Matteotti, non le attrazioni del luna park e neppure la tombola serale.

"Siamo contenti di poter andare verso la normalità - commenta il sindaco, Michelangelo Betti - usciamo da un periodo molto difficile dal punto di vista della gestione dell’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19. Stiamo cercando di costruire un cartellone estivo di qualità e la fiera può rappresentare il primo appuntamento". La data è stata mantenuta entro giugno, per non scivolare nel pieno dell’estate, e inserita in concomitanza con il progressivo allentamento delle restrizioni normative.

"Spiace non aver potuto tenere la fiera dei santi patroni Innocenzo e Fiorentino nel giorno tradizionale - spiega l’assessore al Commercio, Bice Del Giudice - il giorno è stato concordato tra le associazioni di categoria e l’amministrazione comunale e, ovviamente il mercato si estenderà per l’intera giornata". I banchi saranno disposti come consuetudine in Corso Matteotti, Piazza Gramsci e Viale Comaschi, avendo tuttavia riguardo di mantenere libero l’accesso a bar e ai ristoranti. L’impegno è quello di un ritorno al lavoro in sicurezza, tutti insieme, cominciando ad assaporare un graduale ritorno alla normalità, sia pure nel rispetto delle regole di prudenza.