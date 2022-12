Commercio: tutto pronto per il mercato natalizio di via Paparelli

Ci sarà anche l’illuminazione natalizia a fare da cornice alla nuova edizione del mercato di Natale di Anva Confesercenti Toscana Nord in via Paparelli. L’appuntamento è per domenica 11 dicembre con orario 8-19. "Dobbiamo ringraziare l’assessore Paolo Pesciatini per aver voluto illuminare anche il mercato di via Paparelli per creare una atmosfera natalizia anche agli operatori ambulanti ed ai loro clienti - spiega Mirco Sbrolli, presidente Anva Pisa - Domenica via Paparelli offrirà per l’occasione qualcosa in più grazie alla collaborazione con nostri partner storici, come la concessionaria Ford Blubay di Ospedaletto e Radio Bruno; i banchi con tutte le tradizionali merceologie saranno arricchiti dalla presenza dello street food, di uno spazio dedicato ad un mercatino artigianale, fino alla presenza di un mini lunapark per i più piccoli. Via Paparelli che sarà collegata con piazza Vittorio Emanuele con un trenino navetta gratuito".

La conclusione di Mirco Sbrolli: "Speriamo sia davvero un Natale di ripartenza, il primo senza restrizioni dopo la fine dello stato di emergenza pandemico del marzo scorso. Noi abbiamo fatto il possibile per rendere ancora più interessante una visita al mercato, mercato in cui ricordiamo possiamo trovare davvero tutte le tipologie merceologiche". Illuminazione di Natale che fa capolino anche in piazza Manin per accogliere i turisti previsti per il ponte dell’Immacolata con Gianmarco Boni, presidente del Consorzio Pisa dei Miracoli, che ringrazia "l’assessore Pesciatini per l’aver voluto dare un tocco in vista delle festività anche su piazza Manin".