Tirrenia: torna il mercato sotto le stelle

Ripartono i mercati straordinari sul litorale pisano grazie ad una iniziativa Fiva ConfcommercioPisa. Sabato 24 luglio a Tirrenia, è in programma il 'Mercato sotto le stelle'. Dalle 17 alle 24 in piazza dei Fiori banchi selezionati offriranno possibilità di shopping a tutti coloro che vorranno trascorrere una serata estiva all'insegna del relax e del consumo. "Siamo fiduciosi e invitiamo tutti a trascorrere la serata a Tirrenia, non se ne pentiranno" annuncia il presidente della Fiva Confcommercio Franco Palermo.

"I mercati si svolgono all'aperto e sono considerati tra i luoghi più sicuri e apprezzati dalla clientela. Con il mercato sotto le stelle vogliamo offrire una ulteriore opportunità di shopping e svago direttamente sul litorale e l'accoglienza positiva degli esercizi commerciali di Tirrenia è la dimostrazione che i mercati sono ben voluti e apprezzati. Qualità, prezzi concorrenziali, ma anche tanta umanità sono il nostro migliore biglietto da visita" commenta Palermo. "Ringraziamo il sindaco Michele Conti e l'assessore al Commercio Paolo Pesciatini per la disponibilità concreta e l'opportunità che offrono agli operatori ambulanti. Il dialogo con l'amministrazione comunale è fondamentale per la nostra categoria, che in questo anno e mezzo difficilissimo ha dimostrato responsabilità e concretezza. Incertezze e difficoltà non mancano, ma con il 'Mercato sotto le stelle' di Tirrenia proviamo a ripartire con fiducia".