Domenica 3 marzo si terrà il mercato straordinario sui lungarni cittadini organizzato da Confersercenti Toscana Nord area Pisa. Per permettere lo svolgimento dell’evento dalle ore 7 sino al termine del mercato e successiva pulizia, comunque non oltre le 21 saranno adottate le seguenti modifiche al traffico:

- LUNGARNO PACINOTTI sarà chiuso al transito veicolare e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta (la corsia Nord, nel tratto da Piazza Solferino a Via S. Maria sarà regolarmente aperta al traffico veicolare per consentire l’uscita da quest’ultima; sarà istituito il senso unico alternato a vista su Via San Nicola, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, per consentire l’ingresso e l’uscita da Piazza Carrara;

- LUNGARNO MEDICEO, tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Piazza Mazzini, sarà chiuso al transito veicolare con divieto di sosta e rimozione coatta;

- PONTE DI MEZZO sarà chiuso al transito veicolare.

Saranno inoltre chiusi al traffico veicolare tutti gli accessi perpendicolari ai Lungarni interessati dal mercato; verrà invertito il senso unico di marcia su via Palestro nel tratto da via Cavour a via Verdi con nuova direzione obbligatoria da Ovest a Est e uscita su via Verdi.