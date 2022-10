Mercato straordinario spostato a Marina: come cambia il traffico

Il mercato straordinario inizialmente previsto per domenica 16 ottobre sui lungarni si svolgerà, sempre domenica, sul lungomare di Marina di Pisa. E’ quanto deciso dal Comune di Pisa vista la concomitanza di una serie di eventi che coinvolgeranno i lungarni cittadini nella giornata del 16 ottobre. Per consentire lo svolgimento del mercato straordinario a Marina di Pisa il Comune ha adottato i seguenti provvedimenti, validi per la giornata di domenica 16 ottobre, nei tratti stradali della via Repubblica Pisana, piazza Gorgona lato mare, piazza Sardegna lato mare, via Padre Agostino da Montefeltro e piazza Baleari, braccetto lato sud, tratto compreso tra via Minorca e via della Repubblica Pisana:

- Divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione coattiva, dalle ore 7 alle ore 22;

- Piazza Baleari, braccetto lato sud, tratto compreso tra via Minorca e via della Repubblica Pisana dalle ore 7 alle ore 22: transito e sosta consentito solo ai ciclomotori e motocicli.

Durante l’orario di chiusura suddetto saranno adottati anche i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

- Istituzione del senso unico alternato a vista nelle strade perpendicolari al lungomare, con precedenza al senso di marcia normalmente istituito;

- Sospensione della pista ciclabile del lungomare nel tratto occupato dai banchi del mercato.