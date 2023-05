Aveva merce alimentare non sua in macchina: donna denunciata

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, ieri 30 aprile, hanno denunciato in stato di libertà una donna per il reato di ricettazione. Ad un controllo stradale sono stati trovati in suo possesso, nella sua auto, alcuni colli di generi alimentari che in realtà, dopo gli accertamenti, sono risultati essere destinati ad alcuni punti vendita del territorio. La merce aveva un valore totale pari a circa 200 euro. Per lei è scattato il deferimento all'Autorità Giudiziaria, mentre la merce è stata restituita all'evente diritto.