Merce non pagata dal negozio in Corso Italia: coppia denunciata

Un taccheggio finito con una denuncia. La Squadra Volanti della Polizia di Pisa è intervenuta ieri, 25 agosto, intorno alle 16.15, presso il negozio di abbigliamento H&M di Corso Italia. L'addetto di vigilanza del punto vendita aveva infatti fermato due giovani con merce non pagata. I due sono stati accompagnati in Questura dagli agenti e identificati come due 23enni residenti a San Miniato.