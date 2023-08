Marina di Pisa: partecipazione e commozione alla Messa in ricordo di Marco Verdigi

Commossa partecipazione ieri, 21 agosto, in piazza Viviani a Marina di Pisa alla Santa Messa per ricordare Marco Verdigi, il giovane sangiulianese che il 21 agosto 2004 annegò nel mare dopo aver salvato la vita a due bambini che si trovavano in difficoltà in balia del mare agitato, e i suoi genitori Carla e Andrea scomparsi nel 2021 a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro.



Presenti il sindaco di San Giuliano Sergio Di Maio, l'assessore comunale di Pisa Gabriella Porcaro, il presidente del Consiglio comunale di Pisa Alessandro Bargagna e l'assessore regionale Alessandra Nardini. La Messa è stata celebrata da don Piergiorgio Tommasi, sacerdote veneto da sempre vicino alla famiglia Verdigi.



"Un esempio quello di Marco di amore, solidarietà e altruismo - ha sottolineato l'assessore Nardini - Marco è un esempio per le ragazze e i ragazzi e dimostra anche che, a differenza di ciò che troppo spesso si sente dire a casaccio rispetto alle giovani generazioni, ci sono ragazze e ragazzi che hanno valori saldi e non esitano un secondo ad aiutare chi ha bisogno. Un esempio che le comunità di Pisa e San Giuliano Terme, la Toscana tutta, non potranno mai dimenticare. Come ogni 21 agosto, eravamo in tante e tanti a ricordarlo, a Marina di Pisa. Ci mancano però, oggi più che mai, anche i suoi meravigliosi genitori, Carla e Andrea. Meravigliosi e generosi, come quel loro unico figlio, a cui hanno voluto intitolare un’associazione, l’Associazione Domenico Marco Verdigi, che ogni anno finanzia progetti che sostengono bambine e bambini in condizioni di disagio. Andrea e Carla sono riusciuti a trasformare quell’immenso dolore in amore e così, il dono di Marco, quel suo gesto di estrema generosità, si rinnova e si moltiplica anno dopo anno. Non li ringrazieremo mai abbastanza per tutto questo e in loro nome abbiamo il dovere di continuare ad onorare la memoria di Domenico Marco e della famiglia Verdigi portando avanti questo impegno".