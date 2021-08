Cinque anni senza don Guido Corallini: messa di suffragio in Santa Caterina

Cinque anni senza don Guido Corallini, il sacerdote simbolo della parrocchia di Santa Caterina morto a 97 anni il 17 agosto 2016. In occasione di questa ricorrenza, domani martedì 17 agosto alle 19, nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto sarà celebrata una messa di ringraziamento e di suffragio. Sebbene siano già passati cinque anni dalla morte di don Guido, la parrocchia di Santa Caterina, guidata da monsignor Francesco Bachi, serba intatta la memoria del sacerdote che ha segnato la storia della parrocchia e della Diocesi e la vita di molte generazioni e famiglie di pisani. Nel 2019, in occasione dei 100 anni che don Corallini avrebbe compiuto il 20 maggio, per iniziativa dei 'vecchi-giovani', come lui amava chiamare il gruppo di fedeli attivi che aveva cresciuto, era stata organizzata una Mostra fotografica in suo onore.

"Don Guido - racconta monsignor Francesco Bachi, che è anche direttore del Seminario Interdiocesano - è stato un uomo da ricordare per la sua lunga vita, ricca di opere e di giorni spesi per gli altri nel ministero sacerdotale, che ha svolto fedelmente per più di 72 anni, nel lavoro nobile e paziente di insegnante ed educatore, compiuto con l’intelligenza e con il cuore, nell’impegno civile per la sua Pisa, che ha sempre amato e di cui ha curato gelosamente tante memorie, anche con seri lavori di ricerca". "Una vita - prosegue monsignor Bachi - legata per Provvidenza a quella della chiesa di Santa Caterina, intesa come edificio, che ha valorizzato in un'incessante operazione di recupero dei beni storici e artistici, e intesa come vita della Comunità parrocchiale cui si è dato fino alla fine". "Un uomo - ricorda infine il sacerdote - che ha cercato, atteso, incoraggiato, richiamato con fermezza e perdonato la porzione di popolo di Dio che la Chiesa aveva affidato alla sua premura di pastore. Un uomo che ha amato, studiato, curato 'ogni singola pietra' della nostra bella chiesa; un uomo che, appassionato della Storia di ogni uomo, ha mantenuto umiltà e fedeltà, sempre nel profondo rispetto dell’altro".