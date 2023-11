Ancora pioggia e temporali: le previsioni per la settimana

Il maltempo non attenua la sua morsa sull'Italia. Il fronte perturbato che nei giorni scorsi ha tenuto in scacco gran parte dell'Europa, con effetti devastanti anche sul nostro Paese, continuerà a essere protagonista nei primi giorni della settimana, ma con minore intensità. Una fase "alternata" tra temporali e pause che darà maggiore respiro alle zone alluvionate: a partire da oggi, lunedì 6 novembre, dovremo fare i conti con un'ultima ansa ciclonica legata alla vecchia tempesta Domingos in allontanamento, una perturbazione che interesserà soltanto alcune regioni.

Le previsioni per la settimana

Come confermato dagli esperti di 3bemeteo, piogge abbondanti sono attese sulle regioni meridionali e una parte del Centro: i temporali colpiranno tra Sardegna, Sicilia, basso Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia, con possibili rovesci anche su Molise, Puglia e Basilicata. Sul resto della Penisola il passaggio sarà abbastanza innocuo, ma il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un calo delle temperature.

Dopo 24-48 ore con alcune pause asciutte, un nuovo vortice di origine atlantica raggiungerà il Regno Unito, portando un fronte perturbato anche sull'Italia. Tra giovedì 9 e venerdì 10 novembre, rovesci e temporali dovrebbero interessare prima il Centro-Nord, poi anche parte alcune zone del Mezzogiorno. Anche la giornata di sabato 11 novembre dovrebbe essere all'insegna del maltempo, con il vortice britannico che porterà una diminuzione delle temperature, e una nuova ondata di rovesci e temporali. Il primo miglioramento è atteso per la giornata di domenica, ma la situazione rimane in continua evoluzione.