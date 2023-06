Michela Ciangherotti eletta presidente del Comitato Inps di Pisa

Michela Ciangherotti è la nuova presidente del Comitato Inps di Pisa, eletta nella seduta dello scorso 20 giugno.

Ciangherotti, storica sindacalista della Cgil di Pisa, attualmente riveste la carica di segretaria generale della Lega Comunale SPI di Pisa.

Prima donna per la Cgil di Pisa ad essere eletta con tale carica presso l’Inps, Michela Ciangherotti negli anni si è contraddistinta per le numerose lotte sindacali in difesa dei lavoratori e delle lavoratrici, rivestendo vari ruoli di responsabilità all’interno della Fiom Cgil di Pisa, della Filtea Cgil, della Segreteria della Camera del Lavoro di Pisa e di quella della Cgil Toscana, nonché rivestendo la carica di assessore nella Giunta Fontanelli del Comune di Pisa dal 2004 al 2008 e di membro della Commissione Pari Opportunità Regionale Toscana e del Comune di Pisa.

"Siamo certi che Michela porterà avanti i lavori del Comitato con la determinazione che da sempre la contraddistingue, nel rispetto della regolarità e della trasparenza dell’ente previdenziale, a tutela di lavoratori, lavoratrici, pensionati, pensionate e cittadini tutti - si legge in una nota - da parte della Cgil di Pisa i migliori auguri a lei ed a tutti i membri del Comitato (ne fanno parte per la Cgil di Pisa anche Alessandro Gasparri, segretario generale della CdLT e Francesca Grassini della Segreteria Filcams) per un proficuo lavoro".