Natale, gli auguri del sindaco alla città: "Anno complesso ma ricco di obiettivi raggiunti"

Strascichi della pandemia, guerra in Ucarina e il combinato di caro bollette e inflazione: sono i tre fattori che hanno caratterizzato e influenzato il 2022 che si sta per chiudere. Ai quali non si è sottratto neppure l'operato del Comune di Pisa, che nella giornata di giovedì 22 dicembre ha messo nero su bianco il Bilancio preventivo del 2023 e, una volta trascorsi i giorni di festa, può già guardare alle operazioni concrete da mettere in campo all'inizio del nuovo anno. Il sindaco Michele Conti in Sala delle Baleari ha stilato il consueto bilancio di fine anno, sottolineando i tanti traguardi tagliati dalla sua giunta negli ultimi dodici mesi e gli obiettivi fissati per la prima parte del 2023, che avrà come snodo cruciale le elezioni amministrative del prossimo giugno.

"Si chiude un anno complesso, in cui moltissimi fattori esterni hanno pesato nel regolare svolgimento dell'azione dell'amministrazione - ha commentato Conti - la coda della pandemia, a cui ha fatto seguito e sta continuando il conflitto in Ucraina, hanno caratterizzato la prima metà del 2022. Dalla fine dell'estate si è aggiunta anche l'emergenza provocata dal caro bollette e dall'inflazione, che stanno stringendo in una morsa molto acuta sia le famiglie che le imprese. Un quadro che ha spinto l'amministrazione a confermare tutte le misure già messe in campo per sostenere i cittadini e gli imprenditori del territorio, per non lasciare nessuno indietro e far sì che il 2023 sia realmente l'anno della definitiva e decisiva ripartenza dell'intero sistema".

BILANCIO DI PREVISIONE 2023. "Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023, l’ultimo di questa consiliatura, rispettando la tradizione di questo ente di approvare il bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno" ha aggiunto il sindaco. "Ringrazio tutti i consiglieri comunali per il contributo che hanno dato in questi giorni e l’impegno che hanno messo durante l’anno, sia in Consiglio che nelle Commissioni. Abbiamo definito il bilancio 2023 un 'bilancio della ripartenza' e aggiungo della 'solidarietà concreta', attento a investimenti e sviluppo ma anche a non lasciare indietro nessuno".

Conti ha specificato: "Non dimentichiamo che veniamo da un biennio assolutamente tragico come quello 2020-2021 che a causa del Covid ha causato contraccolpi a tanti settori. Noi siamo riusciti a tenere botta. Non abbiamo aumentato le tasse, abbiamo mantenuto i servizi. Vengono confermate le misure di sostegno alle famiglie, alle categorie, ai più fragili e nel contempo manteniamo ingenti risorse per gli investimenti e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della città. Mai tanti cantieri in città come in questi mesi e nei prossimi. Abbiamo fatto fronte ad aumento imprevisto dei costi energia per illuminazione pubblica e riscaldamenti edifici scolastici. Abbiamo stimato spese maggiori per 2.8 milioni di euro cui faremo fronte con risorse già accantonate senza aumenti né tagli di luce o riscaldamento".

QUALITA' DELLA VITA. Il sindaco ha ricordato anche il risultato ottenuto da Pisa e provincia nella classifica stilata ogni anno in relazione alla qualità della vita. "In pochi anni siamo passati dalla 54° alla 10° posizione assoluta. Il miglior risultato ottenuto dal 1990 da quando è nata la classifica. 44 posizioni scalate in 4 anni - ha sottolineato con orgoglio il primo cittadino - Siamo sulla strada giusta. Non vogliamo fermarci e ho già fatto un appello a tutti i pisani, alle imprese, ai professionisti, a remare tutti nella stessa direzione per contribuire a migliorare ancora questo risultato. La società pisana è sana e può dimostrare al Paese di essere sempre più attrattiva, vivace economicamente e culturalmente, solidale con chi è in difficoltà. In una parola che qui a Pisa si vive bene, si lavora bene, si studia bene. Quando siamo arrivati c’era in giro anche una certa aria di scetticismo e di fatalismo. Ma ora mi sento di dire che quel clima è cambiato".

Il sindaco ha esaltato anche il dato emerso poche settimane fa sulla percentuale di raccolta differenziata, che ha visto Pisa superare la soglia del 65%: "Un risultato di grande portata, se pensiamo che quotidianamente ai circa 90mila residenti, a Pisa arrivano altrettanti lavoratori e studenti pendolari che contribuiscono a sollecitare il sistema di raccolta dei rifiuti. Questo dato è in costante miglioramento: nel 2020 era il 62%, nel 2019 era il 61% e nel 2018 il 61%.

FONDI E PNRR. "Non ci siamo fatti sfuggire l’occasione di richiedere fondi straordinari del PNRR e degli altri bandi ordinari per una cifra che oltrepassa i 150 milioni di euro - ha proseguito il sindaco Michele Conti - Tra gli ambiti di finanziamento del PNRR che abbiamo ottenuto vi rientrano appunto la rigenerazione urbana, interventi nelle scuole comunali (nuovi asili nido, scuole dell’infanzia e scuole medie), mobilità sostenibile (realizzazione di nuove ciclovie), efficientamento energetico (nuovi impianti elettrici e di illuminazione), riqualificazioni per impianti sportivi (nuovo impianto al CEP, palestra alla scuola Mazzini). Tutto questo non era scontato: ci siamo fatti trovare pronti, con idee e competenze ma soprattutto con progetti definiti a cui abbiamo lavorato insieme alla parte tecnica".

BUONI E SOSTEGNI. "Il Covid-19 ha creato una emergenza non solo sanitaria ma nel tempo anche sociale. Anche per molti cittadini pisani. Negli anni 2020 e 2021 abbiamo cercato di fare fronte con diverse misure a sostegno di singoli e famiglie. Tra il 2020 e il 2021 sono stati messi a disposizione dei cittadini pisani oltre 1,5 milioni di euro per i Buoni alimentari" ha ricordato Conti.

"Il Bonus utenze è divenuto oggi, dopo la prima emergenza, un aiuto concreto per il caro energia che ha pesato sulle famiglie. In tre anni (2020-2021-2022) abbiamo messo a disposizione 590mila euro per i nuclei familiari (circa 2.500) con reddito ISEE fino a 25mila euro. Nel solo 2022 il Comune ha messo a disposizione risorse per complessivi 290mila euro, grazie anche a una donazione di 90mila euro della Fondazione Pisa e sono state 1.160 le famiglie (su 1.281 domande) ad accedere all’agevolazione, ricevendo un contributo di 250 euro per il pagamento delle utenze di luce e gas relative al 2022. Il sistema dei buoni che abbiamo messo in piedi è un aiuto diretto e utilissimo per chi è in difficoltà, una misura in più rispetto alle politiche sociali strutturali del Comune di Pisa in collaborazione con la Sds e con il sistema delle cooperative sociali".

PROSPETTIVE PER IL 2023. Il sindaco ha chiuso gettando uno sguardi al nuovo anno: "Il 2023 sarà l’anno dei cantieri, alcuni li chiuderemo inaugurando opere che la città attendeva da decenni. Penso al ponte ciclopedonale Riglione-Cisanello o al parco Europa, altri li apriremo come il centro sportivo polifunzionale nel quartiere del Cep solo per fare un esempio". "Sarà anche l’anno di investimenti sulle giovani generazioni - ha spiegato - Abbiamo ottenuto altri 5 milioni di euro dai bandi Pnrr per gli asili nido della città. Sale così a 11 milioni il totale delle risorse intercettate per gli edifici scolastici di Pisa. Con questi interventi andiamo a incrementare di 30 unità il numero di posti nido disponibili nelle strutture comunali per i bambini lattanti. I bambini di Pisa, il nostro futuro, potranno frequentare strutture moderne, funzionali, sicure, eco compatibili, accoglienti. Lavoriamo per le giovani generazioni con una visione al 2050".