Scuola Normale in lutto per la scomparsa dello storico Michele Olivari

E' scomparso ieri Michele Olivari, storico di straordinaria cultura e raffinatezza, maestro e figura di riferimento per generazioni di studenti e di studentesse della Scuola Normale e dell’Università di Pisa e non solo, che in lui hanno trovato una fonte inesauribile di suggerimenti, sollecitazioni, ispirazione e consigli.

Nato a Genova nel 1949, dal 1967 al 1973 era stato studente del corso ordinario e del corso di perfezionamento della Scuola Normale, in cui per molti anni è stato poi ricercatore. Ha insegnato storia moderna presso l'Università di Pisa, con lezioni affollate e coinvolgenti, in cui la sua capacità di oratore impeccabile si coniugava con la passione per la storia e la capacità di raccontarla. Tra i più stretti collaboratori di Adriano Prosperi, era un grande esperto di storia spagnola tra Cinque e Seicento, con particolare riguardo alla storia politica e religiosa, e aveva dedicato a questi temi diverse pubblicazioni, monografie e saggi critici.

"Uomo di grande passione civile e politica, e di rara e incrollabile coerenza - ricordano dalla Scuola Normale - Olivari ha vissuto in primo piano le lotte di fine anni Sessanta / inizio anni Settanta e con tanti giovani coetanei e coetanee è stato in prima linea nei conflitti che culminarono nel dramma di Franco Serantini. E’ stato negli anni una presenza discreta nel panorama culturale e civile della città di Pisa, dalla sua postazione fissa nella Biblioteca della Scuola Normale, nel Palazzo dell’Orologio, sempre pronto ad aiutare studenti, colleghi e amici, con una generosità, un rigore e una cultura aperta e militante che mancherà enormemente".

Da stamani - 3 dicembre - alle ore 10.00 è possibile portare un saluto a Michele Olivari alla Pubblica Assistenza di Pisa (via Bargagna, 2). Lunedì 5 sempre alle 10 alla PA si terrà una piccola cerimonia laica per un ultimo saluto.