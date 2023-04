I micologi dell'Asl all'Agrifiera per consulenze e informazioni

I micologi dell’Asl Toscana nord ovest saranno presenti con un loro stand all’Agrifiera di Pontasserchio che si terrà dal 21 aprile al 1° maggio. I visitatori potranno ricevere informazioni e consigli relativamente alla commestibilità o tossicità dei funghi spontanei. Nello stand saranno esposti anche i funghi che in questo periodo primaverile crescono nei boschi della Toscana centro-settentrionale, dai pregiati pioppini agli ascomiceti come morchelle o i prugnoli ed altri ancora.

Oltre alla mostra dei funghi saranno esposti poster, realizzati in collaborazione con l’Associazione Gruppi Micologici Toscani (A.G.M.T.), sui principali funghi responsabili di intossicazioni. Saranno inoltre fornite informazioni sugli studi molecolari a cui l’Asl partecipa con il dipartimento di prevenzione, condotti dall’Istituto Zooprofilattico della Toscana e del Lazio, in collaborazione con l’Università di Pisa, il Centro antiveleni di Milano e l’A.G.M.T. I micologi saranno a disposizione del pubblico anche per il riconoscimento di eventuali funghi che i visitatori volessero portare.