Colori, divertimento e partecipazione: 'Migliarino in fiera' è stato un successo

Un vero e proprio successo 'Migliarino in Fiera' che si è svolta domenica 8 maggio. Tantissime persone hanno preso parte alle moltissime attività in programma nella frazione migliarinese: "E' stato un bel segnale di ripartenza, in allegria, per questa festa paesana che mancava da due anni sul nostro territorio" affermano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore alle Politiche del Volontariato Mina Canarini. "Tante le persone che hanno affollato le varie aree, a cominciare dalle bancarelle e dai banchetti delle Associazioni locali" prosegue l'assessore Canarini. "47 esemplari di cani, accompagnati dalle loro famiglie umane, hanno partecipato alla sfilata canina organizzata con Associazione le Code nel Cuore. Oltre 100 persone hanno affollato l'area sportiva del Csi Centro Sportivo Italiano e del Basket di Umma Playground. Molteplici infatti le iniziative legate allo sport animate Csi in Tour e lo stesso Umma, coordinate dall'assessore allo Sport Andrea Lelli.Tantissimi i frequentatori dei giochi e di tutte le giostre presenti in fiera. Un bel segnale di ripartenza che ha colorato la frazione, con tanto spirito di comunità e voglia di stare insieme" aggiunge l'assessore Canarini.

"Ringraziamo pertanto tutte le associazioni del volontariato che con il loro impegno hanno reso possibile questa bella giornata nella frazione di Migliarino. Un sentito grazie a: Arci Migliarino, Gruppo Archeologico Vecchianese, Pubblica Assistenza di Migliarino, Associazioni venatorie, Fruitori di Bocca di Serchio, Umma Playground, Csi in Tour, Occhio riciclone, Associazione Code nel cuore, Associazione nazionale Vigili del fuoco che ha garantito il servizio di vigilanza. Un ringraziamento all'assessore allo Sport Andrea Lelli per aver coordinate le iniziative dello sport che hanno avuto un grandissimo successo. Sinergie importanti che ci fanno riassaporare appieno il gusto e la voglia di stare insieme, godendo delle peculiarità del nostro territorio" concludono il sindaco Angori e l'assessore Canarini.