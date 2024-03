Passione per la carne? I 7 migliori ristoranti consigliati da Gambero Rosso

La 'ciccia', per dirlo alla pisana, rappresenta uno dei piatti maggiormente apprezzati nella nostra città. Alla brace, alla griglia oppure in salsa, questa materia prima è arricchita da una specialità che si può trovare esclusivamente alle nostre latitudini: il mucco pisano. Insieme a questa varietà, nelle cucine dei ristoranti pisani si possono gustare anche piatti della tradizione a base di cacciagione, insieme alle carni di coniglio, pollo e maiale. La rivista Gambero Rosso ha selezionato 7 location da provare: voi avete altri consigli?

Posizionato nel complesso della Villa Medicea di Coltano, questo ambiente rustico richiama la tradizione contadina e familiare delle campagne pisane. Il locale esalta le tipicità del posto, a partire dalle eccellenti carni del Mucco Pisano (derivate dall’incrocio di Bruna Alpina con una razza autoctona) e dalla cacciagione proveniente dal Parco di San Rossore.

Indirizzo: via Palazzi, 34. Telefono: 050 989144.

Per gli amanti dei panini gourmet, il locale posizionato sui lungarni è un punto di riferimento. Fin dagli esordi qui si è sempre puntato sulla qualità degli ingredienti, in maggioranza biologici, carne in primis, e poi pane, verdure, salse. Birre artigianali in abbinamento.

Indirizzo: Lungarno Galilei 30. Telefono: 050 9916807.

Nell'impareggiabile location di via Santa Maria, a due passi dalla strepitosa piazza del Duomo, questo locale propone uno scorcio di tradizione mixata all'innovazione. Con un giusto compromesso tra piatti di alta qualità a un prezzo giusto. Si può scegliere tra i tavoli all'interno e quelli disposti all'esterno, per respirare l'aria del centro storico.

Indirizzo: via Santa Maria 129. Telefono: 050 555542.

Nella rinnovata location affacciata su piazza della Berlina (per chi è di Pisa. Per i 'forestieri' è piazza Cairoli). questo locale mantiene la sua tradizionale inclinazione per i panini di altissima qualità, abbinandovi una costante sperimentazione con le birre artigianali del territorio e carne 'al piatto'.

Indirizzo: piazza Cairoli 13. Telefono: 050 541080 - Whatsapp 3737736699.

Alle porte della città, questo locale ha tagliato il traguardo dei 25 anni di attività. Confermandosi un punto di riferimento per tutti gli amanti della carne declinata in tutti i tipi di cottura e in tutte le salse.A rotazione, si possono trovare le tipologie più pregiate, alcune conservate nel frigo di maturazione Dry Aged.

Indirizzo: Strada Provinciale 2 Vicarese, San Giuliano Terme (PI). Telefono: 050 877170 - 3393849769.

Il Ristoro della Bottega del Parco

Il locale offre prodotti del territorio di Pisa e provincia, biologici e di filiera. Prodotti a marchio 'La Bottega del Parco' lavorati, in parte, nel parco di San Rossore. Ma anche una ricca selezione di prodotti di alta qualità, cibi biologici e, ovviamente, la carne: chianina bio, mucco pisano e le migliori carni dell'eccellenza gastronomica italiana.

Indirizzo: Porta a Mare (Zona Industriale) via delle Colombaie 1. Telefono: 050 503744.

Non solo pizza. Lo dice anche il nome di questo locale in cui la passione per la carne viene proposta alla griglia, vero punto di forza del ristorante. Il segreto per una grigliata invitante e gustosa è selezionare i tagli di carne più pregiata e proveniente da pascoli esclusivamente italiani, fatta eccezione per la Bistecca di Tomahawk, di origine irlandese.

Indirizzo: via XXIV Maggio 94. Telefono: 050 564028 - 3207697179.