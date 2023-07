'Le migliori Città del Lavoro in Italia': Pisa nella fascia di qualità più alta

Fondazione Aidp, Associazione Italiana per la Direzione del Personale, in collaborazione con l'istituto di ricerca romano Isfort, ha redatto un rapporto dedicato a 'Le migliori Città del Lavoro in Italia'. E' il primo del suo genere, dedicato al 2023. Divide per fasce le città-province italiane, per sintetizzare la qualità del lavoro dei territori: in sostanza, diversamente da altre classifiche dove si valutano sicurezza e/o vivibilità, si cerca di capire dove si lavora meglio. E Pisa è nella fascia più alta di maggior qualità.

"Lo scopo dell'indagine - scrive nella presentazione Aidp - è costruire un indicatore periodico della qualità del lavoro nelle nostre città che favorisca, da un lato la visibilità delle migliori esperienze e, dall'altro, serva da sprone e da leva qualitativa per i contesti territoriali che evidenziano aree di miglioramento". Più nel dettaglio "la ricerca si è posta l'obiettivo - spiega Isabella Covili Faggioli, presidente Fondazione Aidp, all'agenzia Dire - di esplorare il tema delle aree territoriali dove si lavora meglio intendendo con questa espressione la valutazione dei fattor interni ed esterni alla condizione lavorativa, analizzando il lavoro come parte integrante della vita. Questi fattori influiscono innegabilmente sulle scelte localizzative dì occupazione e professione. Ma l'obiettivo è che la classifica si muova e che le città che hanno spazi di miglioramento lavorino con questo scopo in modo da poter vedere e auspicare, poi, risultati differenti e di soddisfazione per molti".

Sono quindi valutati i "livelli retributivi, l'offerta di prospettive professionali, la reputazione aziendale e la qualità degli ambienti lavorativi, delle mansioni da svolgere, i sistemi di welfare territoriale, la dinamicità del mercato del lavoro". I parametri sono sette: i fondamentali economici (livello dei redditi e costo della vita); servizi di cittadinanza (sociale e sanità, offerta formativa, trasporti e accessibilità); cultura e tempo libero (offerta culturale e tempo libero); sicurezza (incidentalità stradale, criminalità, sicurezza sul lavoro, sicurezza sul territorio); vivibilità ambientale (inquinamento, produzione rifiuti, verde pubblico, condizioni climatiche); inclusione, diritti e pari opportunità (qualità della vita delle donne, qualità della vita dei bambini, qualità della vita dei giovani, qualità della vita degli anziani); futuro e innovazione (demografia, impresa, digitalizzazione).

Le fasce: Pisa in testa

Pisa, come anticipato, è nella categoria più alta. Insieme a: Milano, Trieste, Udine, Bergamo, Pordenone, Cagliari, Gorizia, Padova, Siena, Cremona, Bolzano, Verbania, Trento, Treviso, Sondrio, Modena, Monza, Brescia, Pavia, Bologna, Firenze, Belluno, Lodi, Parma, Prato, Macerata, Lecco, Torino, Ancona, Vicenza, Genova, Forlì, Mantova, Venezia, Ravenna, Piacenza, Novara, Roma, Lucca.

Le 40 città della fascia gialla sono: Cesena, Cuneo, Reggio Emilia, La Spezia, Verona, Sassari, Ascoli Piceno, Ferrara, Livorno, Aosta, Oristano, Biella, Savona, Varese, Perugia, Pesaro, Rovigo, L'Aquila, Vercelli, Nuoro, Lecce, Arezzo, Bari, Viterbo, Fermo, Grosseto, Potenza, Matera, Rimini, Como, Massa, Rieti, Pescara, Imperia, Terni, Latina, Alessandria, Carbonia, Teramo, Asti.

In fascia rossa ci sono: Brindisi, Pistoia, Frosinone, Taranto, Palermo, Ragusa, Caserta, Campobasso, Chieti, Vibo Valentia, Catanzaro, Trani, Cosenza, Benevento, Siracusa, Agrigento, Reggio Calabria, Isernia, Salerno, Catania, Caltanissetta, Avellino, Messina, Barletta, Trapani, Foggia, Napoli, Enna, Crotone, Andria.