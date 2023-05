Migranti da Lampedusa transitano da Pisa per la redistrubuzione sul territorio nazionale

Un gruppo di migranti provenienti dal centro accoglienza di Lampedusa è sbarcato all'aeroporto di Pisa, in transito per essere redistribuito sul territorio nazionale, sia in Toscana che altrove. Una parte doveva raggiungere Bologna, così la Prefettura aveva bisogno di un supporto logistico: lo ha trovato in Autolinee Toscane. Lo spiega la stessa azienda: "Nel tardo pomeriggio di ieri, 8 maggio, verso le 18.30 - spiega in una nota l'azienda - la Prefettura di Pisa ha chiesto ad Autolinee Toscane un aiuto per poter risolvere il problema di far arrivare all’aeroporto di Bologna un gruppo di cittadini migranti che erano arrivati all’aeroporto Galilei di Pisa, da Lampedusa, con un volo straordinario nell’ambito di un progetto di ridistribuzione dei migranti in altri centri di accoglienza del territorio nazionale, Regione Toscana compresa. Lo scopo è ridurre la eccessiva presenza di persone nell’hotspot dell’isola. Ad occuparsi del trasporto è stata Autolinee Toscane".

Il Direttore Esercizio di Autolinee Toscane Paolo Rodighiero: "Voglio ringraziare i lavoratori e i dirigenti di Autolinee Toscane perché in pochissimo tempo, e cioè nel giro di pochi minuti, sono stati in grado di rispondere, con grande professionalità ed efficacia, a una richiesta urgente della Prefettura di Pisa e predisporre un servizio straordinario di trasporto per consentire ad alcuni cittadini immigrati, arrivati a Pisa dall’hotspot di Lampedusa, di raggiungere Bologna. Davvero in pochi minuti abbiamo trovato sia il mezzo sia i conducenti disponibili. Stamani alle 6.30 i cittadini migranti erano già seduti sul nostro mezzo per il viaggio verso Bologna".