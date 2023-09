Hanno fra i 14 e i 17 anni, provengono da paesi del Nord Africa, come il Mali. Sono in 12 e parlano francese: una piccola comunità. La loro casa, almeno fino a gennaio, sarà un appartamento in località Cascine Nuove, nel Parco San Rossore, con tutta una serie di attività formative previste. Del futuro si vedrà, anche perché le stesse normative nazionali sono al vaglio del Governo, con novità proprio sui controlli dell'età dei minori e il loro possibile affidamento - in casi eccezionali - ai centri di accoglienza ordinari.

Di certo, intanto, c'è che sono arrivati a Pisa da una decina di giorni, nel contesto della dislocazione sul territorio nazionale dei migranti, in questo caso dei minori non accompagnati, in base ai bandi delle prefetture. Quella di Cascine Nuove, con l'appartamento manutenuto appositamente dall'Ente Parco, è l'unica struttura a Pisa. La gestione è affidata alla cooperativa Comunità Terapeutica L'Angolo, cooperativa modenese già attiva in Provincia in quanto da agosto si è aggiudicata, sempre dalla Prefettura di Pisa, la gestione del Centro di Accoglienza Straordinaria di San Jacopo, a San Giuliano Terme.

Stamani, 28 settembre, c'è stato un sopralluogo congiunto del presidente del Parco San Rossore, Lorenzo Bani, insieme al Prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro. Presenti Oleg Chiriac, che per la cooperativa L'Angolo dirige la struttura, e la professoressa Giuliana Biagioli, presidente dell'istituto pisano di ricerca e formazione Leonardo Irta.

"In una situazione difficile a livello nazionale - ha detto Bani - ci siamo resi disponibili a fare la nostra parte. Rispetto ad anni fa quando i migranti furono ospitati a Piaggerta, a Cascine Nuove si trovano in un contesto abitato, vissuto, non distante dalla città e immerso nella natura. Vogliamo offrire loro un percorso di vera integrazione e formazione durante la loro permanenza". Nel complesso immobiliare si trovano alcune abitazioni di dipendenti del Parco, spazi per attività di associazioni fra cui Legambiente, ci sono un circolo con punto di ristoro e un asilo. Sono presenti in questo periodo anche dei tirocinanti dell'Università di Sassari impegnati in attività di ricerca. "Si sono offerti di dare una mano - prosegue Bani - varie realtà tra cui l'istituto Leonardo, i cui volontari sono esperti nell'insegnamento dell'italiano, educazione civica, storia, geografia, matematica. Abitanti e chi lavora nella zona hanno capito la necessità di fare comunità. La dimensione del gruppo di giovani migranti è tale da permettere di costruire rapporti personali, fondamentali per superare eventuali iniziali diffidenze e costruire un'accoglienza reale".

Il bando per reperire strutture sul territorio per l'accoglienza è sempre aperto. "Aspettiamo risposte - ha spiegato il Prefetto Maria Luisa D'Alessandro - il problema attuale è che i gestori (grandi associazioni del settore o enti ndr) faticano a trovare strutture idonee, che devono garantire tutta una serie di standard di sicurezza. Al momento, con 12 minori accolti qua, e grazie all'impegno del Parco e del presidente Bani, Pisa è al completo. Non ci saranno nuovi arrivi".

L'accordo siglato fra le parti avrà termine a gennaio. Attualmente, non è previsto un inserimento scolastico per i giovani ospiti. Che se diventeranno nel frattempo maggiorenni, dovranno comunque essere spostati, prevede la normativa. Anch'essa in divenire. Come il futuro. Come il presente di un'emergenza ormai ordinaria.