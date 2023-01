Ancora donazioni dalla Brigata Folgore: in 153 al Centro trasfusionale dell'Aoup

Sono tornati a donare sangue in questi giorni in 153, dopo le circa 120 donazioni dello scorso ottobre. Sono i militari della Brigata Paracadutisti Folgore, effettivi al Capar-Centro addestramento paracadutisti di Pisa comandato dal Colonnello Gianni Copponi. Questa la risposta dell’Esercito all'emergenza sangue che affligge gli ospedali ormai da qualche anno, da quando è cominciato un sensibile calo nelle donazioni che i tre anni di pandemia da Covid-19 hanno solo aggravato. Ecco perché servono nuove leve ed è necessario sensibilizzare i giovani sull’importanza di un gesto così solidale e carico di senso civico.

In questi ultimi mesi sono state tante le iniziative intraprese dall’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup, diretta dal dottor Alessandro Mazzoni, con le aperture straordinarie del Centro trasfusionale promosse da tutto lo staff sanitario coordinato dalla caposala Anna Michelotti con il contributo delle associazioni dei donatori (Avis, Fratres, Croce rossa, Pubblica assistenza di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme), per richiamare quanta più gente possibile a donare, grazie ai vari testimonial che si sono avvicendati nel periodo di Natale e non solo. Domenica, come già anticipato, sarà il turno dei Cavalieri dell’Ordine di Malta (Cisom Pisa) mentre i militari della Folgore sono venuti alla spicciolata in queste settimane, a piccoli gruppi, raggiungendo la ragguardevole cifra di 153 donazioni.

Un ringraziamento dunque sentitissimo da parte di tutta l’Aoup per l’esempio dato, la risposta solidale e tempestiva e la vicinanza, mai venuta meno, all’ospedale di Pisa e ai suoi pazienti. L'Aoup ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare le donazioni o gli esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742