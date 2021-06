Il rombo dei motori sui lungarni pisani per la Mille Miglia

Lungarni chiusi al traffico questa mattina, giovedì 17 giugno, per consentire il transito delle centinaia di auto d'epoca che dopo sette anni sono tornate all'ombra della Torre. Pisa è infatti una delle tappe della 'Mille Miglia' che, dopo la partenza da Brescia il 16 giugno, da Viareggio porterà i 375 gioielli automobilistici fino a Roma, per poi rientrare a Brescia. Assieme alle auto d'epoca anche le Ferrari, accolte mercoledì 16 sul litorale per il 'Ferrari Tribute to 1000 Miglia', una parata di circa 100 auto della ditta di Maranello che fa da scorta e apripista alla manifestazione principale. Un evento sportivo di grande importanza, all'interno della cornice unica dei lungarni, a cui la cittadinanza ha potuto assistere gratuitamente.