Sfilata di auto d'epoca a Pontedera: arriva la Mille Miglia

Passaggio a Pontedera per la Mille Miglia. La celebre gara per auto d'epoca attraverserà la città della Vespa giovedì 13 giugno durante la terza tappa, con partenza da Viareggio e arrivo a Roma.

Il passaggio dei mezzi, oltre 400, è previsto in mattinata, con le prime auto che arriveranno intorno alle 7,30. Il percorso prevede l'ingresso in città dalla Tosco Romagnola, il passaggio da via del Gelso - via Madre Teresa di Calcutta, l'arrivo in piazza Martiri della Libertà transitando da via dell'Indipendenza, viale Italia, Ponte Napoleonico e infine la sfilata su Corso Matteotti.

Da qui le auto usciranno dalla città, tramite via Primo Maggio, in direzione della capitale.