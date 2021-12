Cep, dorme in auto poi minaccia i poliziotti: denunciato

Intorno alla mezzanotte una Volante della Polizia di Stato è intervenuta in zona Cep a Pisa per la segnalazione di una persona sospetta all’interno di un autoveicolo con motore acceso. L’occupante, che stava dormendo all’interno, resosi conto della presenza degli agenti, ha manifestato fin da subito un atteggiamento ostile nei confronti dei poliziotti. Invitato a spegnere il motore e a scendere dall’auto, l'uomo si è alterato e, sceso dall’auto, ha iniziato ad agitare le mani in direzione del volto degli agenti, pronunciando anche frasi minacciose.

Per evitare che la situazione potesse degenerare è stato bloccato e portato in ufficio per gli adempimenti di legge. Qui è stato identificato per un cittadino tunisino 42enne, con diverse denunce a carico, e attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Pisa. Al termine degli adempimenti è stato denunciato per i reati di resistenza e minacce a pubblico ufficiale, inoltre è stato segnalato per la violazione dell’obbligo di dimora, al fine di valutarne l’eventuale inasprimento con misura custodiale.