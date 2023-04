Minacce con un coltello di oltre 30 centimetri: scatta la denuncia per porto abusivo di arma

I Carabinieri di Pontedera sono intervenuti ieri, 18 aprile, su richiesta di un cittadino che riferiva loro di essere stato minacciato da una persona che brandiva un grosso coltello. Una volta sul posto, il sospettato è stato rintracciato. Poco lontano, sotto un'auto in sosta, è stata trovata la lama in questione, di una lunghezza complessa di 31,5 centimentri. Date le evidenze raccolte, è scattata per l'uomo la denuncia per il reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.