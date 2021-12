Minacce alla madre e danni all'auto della Polizia: 31enne denunciato

La notte della Vigilia di Natale una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia è intervenuta a Riglione, chiamata da un cittadino nordafricano che denunciava l'atteggiamento aggressivo del figlio, di 31 anni, che sarebbe arrivato a minacciare la madre tenendo in mano un coltello.

All'arrivo degli equipaggi la situazione nell'abitazione è apparsa tranquilla, fino a che il giovane ha mostrato improvvisamente un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti. Temendo che questi detenesse ancora il coltello segnalato, è stato bloccato e successivamente condotto in Questura.

In ufficio ha continuato con il suo atteggiamento aggressivo anche nei confronti dei poliziotti, che a fatica lo hanno riportato alla calma. Al termine degli adempimenti è stato denunciato per i reati di oltraggio a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato, in quanto ha danneggiato a testate la bolla in plexiglass all'interno dell'abitacolo della vettura volante.