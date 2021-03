"Ti taglio la gola", minacce e danni al benzinaio: denunciato viado

E' successo presso una stazione di rifornimento in zona Porta a Lucca a Pisa

La Polizia di Stato di Pisa ha denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di minaccia grave e di danneggiamento aggravato un viado brasiliano di 39 anni che nei giorni scorsi, per futili motivi, ha verbalmente aggredito il gestore di un distributore di carburanti in zona Porta a Mare.

Il viado, secondo quanto ricostruito dagli agenti, ha minacciato di tagliare la gola alla vittima, per poi sferrare un calcio alla colonnina di distribuzione del carburante, danneggiandola, per poi allontanarsi. I poliziotti intervenuti sul posto, al termine degli accertamenti, hanno provveduto al deferimento dell'indagato.