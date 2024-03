"In 30 anni di attività politica mai fatta una denuncia, nonostante i toni anche spesso accessi. In questo caso ho ritenuto opportuno farlo. Queste sono minacce di stampo mafioso, che vogliono colpire il ruolo stesso di un consigliere comunale, il lavoro di controllo e proposta per il quale viene eletto. Non ha nemmeno niente a che vedere con la questione nel meritio per cui è avvenuto. Si vuole intimidire, creando così un ambiente negativo per il dibattito. Non è uno scenario accettabile. Per questo serve una reazione della città".

Francesco 'Ciccio' Auletta commenta quanto denunciato ieri, 13 marzo, dalla sua lista Diritti in Comune: alcuni profili hanno commentato su Facebook i post della pagina con espliciti richiami a "finire male" e "fare una brutta fine", fino al "ti si da foo alla casa se non viene fatto il centro sportivo". Il riferimento è alla nota attività politica di controllo promossa anche nell'ultima commissione consiliare circa lo stato dell'arte del progetto del Pisa Training Center. In quella riunione Auletta non era nemmeno presente, c'era l'uditrice della lista, tuttavia gli atti ispettivi promossi da Diritti in Comune erano calendarizzati fin da dicembre, quando cioè la società del Pisa presentò il progetto sull'intervento previsto a Gagno.

"I commenti, ieri sera, sono stati cancellati - prosegue Auletta - ma chiaramente ormai avevamo già salvato tutto. Ho sporto denuncia in Questura. Voglio ribadire che tutto questo non ha nulla a che fare con il tifo e i tifosi, nemmeno con la questione nel merito. Non si può intimidire, non si può minacciare per far smettere di chiedere chiarezza a chi è deputato a farlo. Personalmente, mi spinge a svolgere la mia attività con ancora più voglia". Sullo stesso tono il messaggio condiviso dalla lista Diritti in Comune: "Se la speranza è di scoraggiarci dal continuare il nostro lavoro politico, purtroppo resteranno delusi. Il nostro consigliere comunale non è da solo, ma parte di una comunità politica che continuerà a testa alta a esigere trasparenza nella vita democratica di questa città".

Numerorissimi sul social gli attestati di stima e la solidarietà al noto consigliere comunale. Nella politica cittadina, il capogruppo Pd Matteo Trapani ha scritto che "come gruppo Pd esprimiamo la ferma condanna rispetto ad alcuni commenti violenti e minacce al consigliere Ciccio Auletta e la nostra vicinanza. Andiamo avanti con ancora più forza e coraggio! Siami convinti che questa condanna sia una condanna condivisa da tutte le forze politiche e civiche perché l'impegno quotidiano per la nostra città e la nostra democrazia non tollerano questi tipi di atteggiamenti".

Il gruppo consiliare La città delle persone, con Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce: "Stigmatizziamo con forza i commenti violenti e minacciosi rivolti al consigliere Auletta. Qualunque siano le differenti posizioni politiche e di contenuto sui singoli temi, mai, mai é legittima e accettabile l'offesa, la calunnia o addirittura la minaccia". Rifondazione Comunista: "Queste aggressioni non hanno niente a che fare nè con il Pisa Calcio nè con la passione sportiva. Sono veri e propri atti di squadrismo che non vanno sottovalutati. Ci auguriamo che la politica, a cominciare dal sindaco Conti, mostrino solidarietà e vicinanza per queste minacce inaccettabili".