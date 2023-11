Minacce di morte alla sindaca di Capannoli: ridotto l'orario degli uffici comunali

Sindaca sotto scorta e orari degli uffici comunali ridotti per proteggere l'incolumità dei dipendenti comunali e dei cittadini. E' la situazione surreale che si trova a vivere il Comune di Capannoli. A causa delle minacce di morte ricevute dal primo cittadino Arianna Cecchini da parte di un uomo che ha subito uno sfratto, è stata disposta infatti la scorta delle forze dell'ordine in ogni spostamento sia familiare che lavorativo della sindaca, la quale ha deciso anche di ridurre, con apposita ordinanza, l'orario degli uffici comunali per i "pericoli legati alla tutela della salute pubblica, anche per i dipendenti comunali, nonché per la cittadinanza che si avvale dei pubblici uffici".



"L’amministrazione comunale di Capannoli procederà temporaneamente, con decorrenza dalla data odierna (28 novembre, ndr) fino al 07.12.2023, alla riduzione

dell'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali secondo la seguente articolazione: tutti i giorni (dal lunedì al sabato) dalle ore 10,00 alle ore 12,00" si legge nel testo dell'ordinanza.



Intanto sono numerosi i messaggi di solidarietà che arrivano ad Arianna Cecchini. "Siamo vicini ad Arianna Cecchini dopo le minacce e le intimidazioni ricevute nei giorni scorsi - affermano dalla Federazione di Pisa del Partito Democratico - amministrare richiede grande serietà e impegno, che Arianna ha dimostrato di avere e nessuna motivazione o condizione può legittimare un simile accaduto".



"Alla sindaca di Capannoli Arianna Cecchini va tutta la mia solidarietà. Arianna è costretta adesso a vivere sotto scorta. I problemi ci sono e troppo spesso ricadono tutti sulle spalle dei sindaci. Lo Stato non può girarsi dall'altra parte di fronte alle grosse difficoltà patite dagli amministratori locali" sottolinea il consigliere regionale dem Andrea Pieroni.



"Esprimo totale vicinanza alla sindaca di Capannoli Arianna Cecchini, colpita da minacce a seguito di una questione legata ad uno sfratto e costretta a vivere sotto scorta. Conosco molto bene le problematiche legate alla crisi abitativa ed anche cosa significhi essere prese di mira nonostante si faccia il massimo - dice la senatrice Pd Ylenia Zambito, con un passato proprio come assessore alle Politiche abitative al Comune di Pisa - nonostante la problematica casa sia una questione molto seria non può essere tralasciata la legalità. Mi unisco anche alla denuncia dei sindaci dell'Unione Valdera rispetto agli amministratori che purtroppo si sentono lasciati soli dallo Stato su questioni di enorme importanza come la casa (come per altre) e che servono soluzioni rapide ed efficaci. Troppo poco si parla anche del taglio del contributo all'affitto che il Governo ha deciso nella scorsa manovra di bilancio che provocherà ancora maggiori difficoltà alle famiglie".