Scaglia bottiglie e fioriere contro le finestre della casa della ex: arrestato

In grave stato di alterazione psicofisica, non accettando la fine della relazione sentimentale, si è recato più volte a casa della ex lanciando oggetti, come bottiglie e fioriere verso i vetri delle finestre, mandandoli in frantumi; inoltre si è scagliato fisicamente contro la porta d’ingresso dell’abitazione e le porte finestre, prendendole a calci e a spallate e danneggiandole gravemente. L'epsiodio è avvenuto nella serata di ieri, 15 giugno, in un comune della Valdera.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Pontedera che hanno sorpreso l'uomo mentre stava per scagliare un’altra bottiglia verso l’abitazione della ex compagna e, anche in loro presenza, ha continuato ripetutamente a insultare e minacciare di morte la donna che ha accusato un malore ed è stata condotta all’ospedale Lotti di Pontedera.



I militari dell'Arma, che procedono sempre in questi casi con il supporto della 'task force' specializzata costituita a livello provinciale per il contrasto alla violenza di genere, sono riusciti a bloccare l’uomo e a condurlo in caserma, dove è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria pisana.