Inveisce e minaccia chi lo ha scoperto mentre rubava nel supermercato

Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha effettuato ieri, 24 agosto, un intervento presso la Conad di via del Cottolengo per un soggetto molesto che aveva minacciato i dipendenti. Erano circa le 19.30 quando l'uomo è stato bloccato ed identificato per un 36enne di origini rumene, già noto agli operatori. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti è stato visto dall'addetto alla vigilanza mentre si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali e poi prendeva alcuni articoli, nascondendoseli addosso. Per questo è stato invitato a lascire quanto rubato e uscire.

Il 36enne invece, vistosi scoperto, ha iniziato a inveire e minacciare l’addetto ed il responsabile del punto vendita, fino all'arrivo dei poliziotti. Riportato alla calma, gli agento lo hanno accompagnato in Questura, sottoposto al rituale fotosegnalamento e denunciato alla Procura della Repubblica per minaccia aggravata.