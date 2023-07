Vuole i soldi: minaccia la mamma col machete

Nella serata di lunedì 3 luglio una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta a San Giuliano Terme per la segnalazione da parte di una residente, la quale ha riferito di essersi allontanata dalla sua abitazione poiché il proprio figlio 25enne era in stato d’ira e stava brandendo un machete di grosse dimensioni, con il quale stava danneggiando parte degli arredi. Sul posto i poliziotti hanno rintracciato il ragazzo, riportandolo alla calma e chiedendogli le motivazioni della condotta tenuta poco prima verso la madre. Il litigio, secondo la testimonianza del giovane, era originato da motivi economici: alla sua richiesta di soldi e al diniego da parte della madre il figlio era andato in escandescenze.

All'interno dell'abitazione sono stati constatati i danneggiamenti agli arredi. Sul posto è stato fatto intervenire il personale del 118, che ha provveduto ad accompagnare il ragazzo al Pronto soccorso. I poliziotti, prima che il ragazzo fosse preso in carico dai sanitari, hanno effettuato anche una perquisizione all'abitazione, rinvenendo nella sua camera da letto un machete e una pistola giocattolo, del tutto simile ad una 'Glock' nascosti sotto la scrivania. La mamma del ragazzo non ha riportato lesioni, perciò il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Sentito dal Pubblico ministero di turno, valutato il contesto familiare e la potenziale criticità rappresentata dal ritorno nelle mura domestiche del giovane, i poliziotti hanno applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'allontanamento urgente dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (una misura introdotta dalla legge 119 del 2013 per arginare gli effetti delle violenze domestiche e tutelare nell’immediato l'incolumità delle vittime). Come tutte le misure pre-cautelari, per riserva di legge andrà convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari.