Chiama il 112 minacciando di lanciarsi nell'Arno: salvato dalla Polizia

Ha chiamato il 112 minacciando di buttarsi nell'Arno. E' successo intorno alla mezzanotte. L'uomo, un 45enne residente nell'hinterland pisano, si trovava nei pressi del Ponte della Vittoria. Sul posto è sopraggiunta una Volante della Polizia di Stato che ha rintracciato l'uomo nella piazzetta all'inizio di viale delle Piagge, ancora al telefono con l’operatore della Sala Operativa della Questura, che nel frattempo lo aveva convinto ad allontanarsi a distanza di sicurezza dal ponte per farlo desistere dagli intenti suicidi manifestati.





Il 45enne, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, ha riferito ai poliziotti, che sono riusciti dopo vari tentativi ad intavolare con lui un dialogo, di passare un brutto periodo della sua vita.Il personale medico della Pubblica Assistenza, nel frattempo fatto giungere sul posto dalla Sala operativa, viste le condizioni collaborative ma instabili dell'uomo, ha deciso di trasportarlo in ospedale per gli accertamenti del caso.