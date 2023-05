Minaccia il suicidio alla stazione: circolazione dei treni sospesa, uomo salvato

Si è conclusa per il meglio una situazione molto pericolosa avvenuta nel pomeriggio di ieri, 10 maggio, alla stazione centrale di Pisa. Alla Sala Operativa della Questura è arrivata la chiamata di un uomo, un signore italiano, che ha riferito all'operatore al telefono di trovarsi nei pressi dei binari e di volersi togliere la vita. Alla base del gesto motivi di salute.

Il poliziotto al telefono, con sangue freddo, è riuscito ad instaurare con l'uomo un rapporto di fiducia, tenendolo in chiamata e facendosi dare indicazioni su dove si trovasse e cosa indossava. Nel mentre ha dato l'allarme, con la Polizia Ferroviaria che ha temporaneamente sospeso la circolazione dei treni e si è mossa per rintracciare la persona in stazione. L'uomo è stato trovato mentre era ancora intento a parlare con l'operatore. I poliziotti hanno verificato che stesse bene, anche se confuso. E' stata fatta intervenire un'ambulanza per il trasporto in Pronto Soccorso.