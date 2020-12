Minaccia gli ex vicini di casa per farsi dare dei soldi: denunciato

L'Ufficio prevenzione Generale della Polizia ha denunciato sabato scorso un giovane pisano, con diversi precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio, perché negli ultimi tempi aveva preso di mira alcuni condomini di un quartiere cittadino, dove in precedenza aveva vissuto e dunque aveva diverse conoscenze. Il giovane ha minacciato i condomini dicendo che avrebbe fatto loro del male se non gli avessero elargito dei soldi. Una delle parti offese ha sporto denuncia in Questura, supportandola con il racconto di telefonate sia moleste che minacciose, rivolte dal 'bullo' a lui ed altri suoi vicini.

La Sezione Misure di prevenzione della Questura ha irrogato poi ad un pluripregiudicato 26enne la misura di prevenzione dell’avviso orale, un monito a comportarsi bene diretta ai soggetti socialmente pericolosi pena misure più incisive. Visti i tanti precedenti per furto anche in abitazione, il Questore ha aggravato il provvedimento inserendo la prescrizione del divieto di possedere od utilizzare armi anche di modesta capacità offensiva.