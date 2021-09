Pisa si scopre...in navigazione: al via le minicrociere sull'Arno fino al Parco di San Rossore

Quattro appuntamenti gratuiti da sabato 11 settembre a sabato 2 ottobre per godere di una vista tutta particolare della città di Pisa, delle sue bellezze storiche, artistiche e naturalistiche, navigando sul fiume Arno in battello. Questa è la proposta lanciata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Pisa in collaborazione con l’agenzia 'Top5 Viaggi' e la cooperativa 'Il Navicello - servizi fluviali' e con il coinvolgimento del Parco di San Rossore, per valorizzare le capacità attrattive della città e promuovere una più ampia strategia di sviluppo turistico, prolungando l’offerta dei servizi oltre i mesi estivi che hanno segnato una ripartenza dei flussi turistici in città. Lo scopo dell’iniziativa è anche quello di stabilire un collegamento tra le vie centrali cittadine e il percorso fluviale della città, proponendo percorsi diversificati e la possibilità di salire a bordo del battello fluviale con la propria bicicletta, integrando due modalità di visita turistica a basso impatto ambientale.

“Questa nostra nuova proposta con le minicrociere sull’Arno per il mese di settembre e i primi giorni di ottobre - spiega l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini - è un’ulteriore azione che si inserisce all’interno del progetto di promozione della città. Scoprire Pisa attraverso il suo fiume significa valorizzarne in pieno le capacità attrattive, andando oltre i consueti percorsi turistici. Lo slogan 'Pisa is much more', lanciato in occasione della presentazione del Piano di Sviluppo Turistico e della nuova campagna di promozione per far ripartire la nostra destinazione a seguito della pandemia, lo stiamo mettendo in pratica non solo con 'RiscopriAmo Pisa', il ciclo di visite guidate rivolto ai cittadini che ha visto il successo dell’iniziativa e che ha confermato la professionalità delle nostre guide turistiche locali, ma anche con la possibilità di partecipare a questi piccoli tour sul fiume, che diventeranno un appuntamento annuale fisso: un ciclo di minicrociere gratuite per promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico e godere di una vista particolare, privilegiata e suggestiva di Pisa e delle sue risorse naturalistiche, grazie anche alla collaborazione con il Parco di San Rossore”.

“Concordo pienamente con l’affermazione che la nostra città non è solo la Torre e per questo ritengo cruciale il progetto di navigabilità dell’Arno che l’amministrazione comunale sta portando avanti - aggiunge il presidente del Parco di San Rossore Lorenzo Bani - il Parco rappresenta un parco urbano che si integra con la città, che merita di essere sempre più conosciuto e vissuto dai cittadini attraverso l’organizzazione di eventi culturali e di promozione turistica che valorizzino questa enorme risorsa naturalistica a disposizione di pisani, visitatori e turisti".

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto hanno partecipato Michele Antonelli e Ilaria Marlin di Top5 Viaggi che hanno illustrato i dettagli delle minicrociere gratuite in battello che verranno organizzate nei giorni di sabato 11, domenica 19, sabato 25 settembre e sabato 2 ottobre, nei seguenti orari:

1ª corsa

Ore 10:00 Scalo Roncioni

Ore 11:00 Scalo Cascine Nuove Parco Naturale San Rossore

Ore 11:10 Scalo San Piero (presente presso Ass.Onlus 'Area Sole Terra e Mare')

Ore 12:15 Scalo Roncioni

2ª corsa

Ore 15:00 Scalo Roncioni

Ore 16:00 Scalo Cascine Nuove Parco Naturale San Rossore

Ore 16:10 Scalo San Piero (presente presso Ass.Onlus 'Area Sole Terra e Mare')

Ore 17:15 Scalo Roncioni

Saranno previste due corse gratuite giornaliere (andata e ritorno) per un massimo di 40 passeggeri. Le minicrociere avranno una durata di circa 2 ore. La prenotazione è obbligatoria e potrà essere fatta ai seguenti numeri 050530101-050533755 dal martedì al venerdì orario 9:00-13:00/14:00-16:00. Per partecipare è necessario presentare il GreenPass.

Durante la minicrociera è prevista, tramite un impianto fonico, la diffusione di informazioni storiche sui lungarni, sui palazzi storici e sulla storia della città. Sarà consentito, per coloro che lo desiderano, di caricare a bordo le proprie biciclette, così da effettuare escursioni al Parco Naturale di San Rossore o scendere a San Piero a Grado e raggiungere il litorale attraverso la Ciclopista del Trammino. Sarà assicurato il rispetto delle normative Covid 19 e tutto quanto necessario alla navigazione in sicurezza.