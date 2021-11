Il Ministro Dario Franceschini in visita a Vicopisano

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini in visita a Vicopisano la mattina del 4 novembre. "E' stata un'occasione estremamente importante - dice il Sindaco Matteo Ferrucci - per far vedere al Ministro, persona di grande competenza, disponibilità e gentilezza, cosa è stato fatto, concretamente, a Vicopisano negli ultimi anni. Mi hanno fatto molto piacerle parole dell'onorevole che, durante l'incontro al Teatro di Via Verdi, dopo la mia esposizione, ha detto di essere rimasto davvero colpito da tutti i recuperi realizzati e dai numerosi i progetti in corso, non solo nel borgo ma nell'intero territorio comunale, e che si impegnerà per finanziare i nostri prossimi interventi e le nostre prossime opere. Anzi siamo già al lavoro per questo".

"E' emozionante constatare - ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo - dove ha portato il percorso iniziato con la legge del Consiglio Regionale 46/2016 delle città murate e con il relativo bando. Essi hanno, infatti, dato un'impronta decisiva al notevole lavoro di recupero che il Comune ha fatto in questi ultimi anni. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: Torre e Camminamento del Soccorso messi in in sicurezza, recuperati e già visitati e ammirati da moltissime persone".

"Vicopisano è uno splendido esempio - è intervenuto il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani - di quello che il Ministro Franceschini sta facendo, ovvero valorizzare la bellezza, l'arte e la cultura ovunque, anche nei piccoli borghi, affascinanti e pieni di storia come questo. Vicopisano è per noi, Regione Toscana, lo sottolineo, un modello da seguire per come i tanti e rilevanti recuperi sono stati portati avanti. I prossimi passi, in questo senso, riguardano l'altro volto del genio che si esprime in questo territorio, oltre a quello brunelleschiano, ovvero quello idraulico, con La Botte di Alessandro Manetti e le Cateratte Ximeniane di Leonardo Ximenes".

Dopo l'incontro al Teatro di Via Verdi, altro importante recupero peraltro che ha ricevuto un ulteriore finanziamento per nuovi interventi dalla Fondazione Pisa, il Ministro Franceschini, con il Sindaco Ferrucci, Il Presidente Giani e il Presidente Mazzeo, ha visitato il Soccorso e la Rocca del Brunelleschi, con la guida del Professor Giovanni Ranieri Fascetti, presidente del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, e delle archeologhe Federica Lucatello e Stefania Anzoise, della Società Cooperativa Capitolium.