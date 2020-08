Minore scomparso a Calambrone: ricerche in corso

Dalla metà giornata di oggi, 8 agosto, i Vigili del Fuoco di Pisa sono alla ricerca di un minore scomparso di 15 anni. La segnalazione è arrivata da Calambrone, area su cui sono partite le operazioni per rintracciarlo, non si esclude di allargare via via il campo, anche al mare. Operative le unità cinofile ed il reparto volo con un elicottero, sotto la Direzione Regionale VVF Toscana. Il personale dedicato, nel pomeriggio, è stato potenziato con ulteriori unità cinofile e Unità TAS (Topografia Applicata al Soccorso). Sono al lavoro anche le forze dell'ordine e volontari.

