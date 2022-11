Minore vende alcolici in Piazza Vettovaglie: "Guerra senza quartiere agli abusivi"

"L'abusivismo e l'illegalità compromettono l'immagine e la qualità del lavoro di tutte quelle imprese e quei locali che le regole le rispettano quotidianamente". E' il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli a commentare la notizia del minorenne sorpreso a vendere illegalmente alcolici in piazza delle Vettovaglie: "Questa vicenda dimostra che le norme per intervenire ci sono e che basta applicarle, senza dover ricorrere ad una legislazione d'emergenza, che finisce per penalizzare chi lavora correttamente senza intralciare chi invece lavora in regime di illegalità e concorrenza sleale. Non ci stancheremo mai di ripeterlo, ciò che scredita ingiustamente il lavoro dei pubblici esercizi, e che genera necessariamente fenomeni di degrado e microcriminalità, sotto l'etichetta della malamovida, è la vendita abusiva e fuori controllo di alcool, soprattutto a partire dal momento in cui i pubblici esercizi chiudono l'attività"

"La realtà - insiste il direttore - è che la stragrande maggioranza dei locali rispetta le regole e dimostra in molti casi una spiccata sensibilità sociale finalizzata al bere responsabile, per riprendere le parole della nostra ultima campagna di comunicazione. Esiste un solo modo per risolvere alla radice il problema: una guerra senza quartiere agli abusivi, che al di fuori di ogni regola alterano la normale concorrenza e generano a cascata una lunga serie di effetti negativi per la città e per le singole persone, in particolare i più giovani. Ci sembra chiara la direzione da intraprendere: è interesse di tutti sostenere e tutelare gli affari dei locali e delle attività in regola, che rappresentano un valore aggiunto in termini di accoglienza, benessere e qualità della vita, e al contempo usare il pugno duro chi quelle regole consapevolmente le viola".