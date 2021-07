Minorenne sorpreso a spacciare hashish: denunciato

Il ragazzo italiano è stato fermato dalla Polizia Ferroviaria nei pressi della Stazione centrale in possesso di 24,4 grammi di sostanza stupefacente

Cattive abitudini adolescenziali scoperte dagli agenti della Polizia Ferroviaria: nella serata di giovedì 15 luglio un 17enne italiano è stato fermato nella zona della Stazione centrale mentre stava spacciando hashish. Vedendo un piccolo gruppo di ragazzi appartati con atteggiamento sospetto, i poliziotti si sono avvicinati e hanno sorpreso il giovane spacciatore nell'atto di cedere una dose della sostanza stupefacente.

Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto addosso al minorenne 24,4 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un centinaio di euro in contanti, sottoposti a sequestro. Il ragazzo è stato denunciato per cessione di sostanza stupefacente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze.