Minorenne scappa dal suo paese, trovato lungo i binari della ferrovia a Pisa

E' stato affidato ad una struttura di accoglienza il minorenne di lingua araba che ieri, 25 ottobre, è stato portato in Questura da un cittadino egiziano. Erano le ore 15 quando la persona si è presentata negli uffici di via Lalli con il giovane: lo aveva trovato lungo i binari della ferrovia, con aspetto trascurato. Il ragazzino ha raccontato di essere scappato dal paese di origine per una nuova vita. Il giovane è stato così portato al Pronto Soccorso per valutare il suo stato di salute ed in seguito affidato al sistema di accoglienza.