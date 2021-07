Minorenne scomparsa ritrovata alla stazione di Pisa

Nella notte tra domenica e lunedì gli agenti della Polizia Ferroviaria di Pisa hanno ritrovato una 17enne scomparsa, di origine italiana, presso la stazione centrale. La giovane, che si era allontanata da casa nella giornata di sabato, è stata fermata per un controllo dai poliziotti mentre attendeva di salire a bordo di un treno per Sestri Levante. E’ allora che è emersa la situazione. Gli operatori hanno immediatamente contattato la madre della ragazza, che si è subito recata negli uffici di polizia per riabbracciare la figlia.