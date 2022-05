Si allontana dalla comunità per minori: 17enne rintracciato a San Giuliano Terme

Si era allontanato nella mattinata di ieri, 17 maggio, da una comunità di accoglienza per minori della lucchesia. Sono così scattate le ricerche di un ragazzo di 17 anni che è stato rintracciato la sera stessa a San Giuliano Terme da una pattuglia della Squadra Volanti della Questura.

Il minore, in buone condizioni di salute, è stato riaccompagnato in comunità, nella quale era stato collocato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.