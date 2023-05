Tre universitari aggrediti in Piazza Dante da una 'baby gang': identificati 5 minorenni

Una 'baby gang' di 5 minorenni è stata identificata da un'indagine dei Carabinieri, a seguito di un episodio di violenza avvenuto in centro a Pisa lo scorso 25 marzo. I giovanissimi avrebbero a vario titolo partecipato ad un'aggressione ai danni di tre studenti universitari in Piazza Dante, senza apparenti motivi, durante una ordinaria serata di movida. Tutto è partito da uno degli esagitati poi rintracciati, che si sarebbe mosso come un vero e proprio agitatore, cercando lo scontro.

L'alterco è partito quando il minorenne in questione, secondo la ricostruzione dei militari, ha dato una spallata ad una delle vittime, fingendo di fatto di non poter passare fra le persone, quando invece c'era spazio sufficiente. Il giovane colpito ha chiesto spiegazione del gesto, subendo in risposta le provocazioni del minore. I tentativi fatti dall'universitario di evitare il diverbio non sono serviti, con alcuni compagni del giovanissimo che hanno insistito negli atteggiamenti aggressivi.

Se fino a quel momento tutto era rimasto a livello verbale, i minorenni hanno chiamato rinforzi, così il gruppo intero è tornato poco dopo per cercare il vero e proprio scontro ai danni dei tre universitari ormai 'puntati'. Questi hanno cercato di allontanarsi, dividendosi. Purtroppo il contatto fisico è arrivato lo stesso, con calci e pugni, per lesioni che hanno richiesto l'accompagnamento al Pronto Soccorso.

La raccolta di testimonianze e le immagini della videosorveglianza hanno permesso ai Carabinieri di arrivare all'identificazione di 5 minorenni sospettati di aver agito nell'aggressione. Sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze.