Sorpresi con passamontagna e cacciaviti nello zaino: nei guai due 15enni

Servizi di controllo per il contrasto allo spaccio di droga e a reati di microcriminalità effettuati nella serata di mercoledì 27 ottobre dalla Polizia di Stato nell’area compresa tra la Stazione Centrale, Piazza Vittorio Emanuele II e zone limitrofe, nonché nella zona del centro storico e nei parcheggi adiacenti l’area monumentale di Piazza dei Miracoli.



Nel corso dei controlli sono state identificate 23 persone, controllati 11 veicoli e denunciati in stato di libertà due minori. I due, entrambi 15enni nati a Pisa, già noti alla Polizia, sono stati sottoposti a perquisizione personale: in uno zaino i poliziotti hanno rinvenuto dei passamontagna, cacciaviti da taglio e guanti da lavoro, pertanto entrambi sono stati denunciati a piede libero per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. Uno dei due anche per evasione, poiché si era arbitrariamente allontanato da una comunità educativa situata in un'altra provincia toscana, dove era stato collocato dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, a seguito della commissione di un pregresso reato.

Subito avvertito, il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha disposto una nuova collocazione in comunità, stavolta fuori regione; pertanto questa mattina una pattuglia della Questura lo ha scortato fino a destinazione.



Nel corso del servizio, inoltre, un 34enne della Versilia è stato sorpreso alla guida della propria auto in stato di ebbrezza alcolica e pertanto denunciato.