Minorenni scomparse da una comunità: trovate insieme a due coetanei noti per aggressione

Il gusto dell'uscita 'vietata' e l'intervento della Polizia. Gli agenti della Questura hanno rintracciato ieri pomeriggio, 12 maggio, due minorenni scomparse il giorno prima da una comunità per accoglienza dei minori della Toscana. Il controllo è avvenuto presso il parco Falcone e Borsellino, in zona aeroporto, area verde nota agli operatori per essere un punto di ritrovo.

Le due giovani erano tranquillamente sedute sulle panchine del giardino, in compagnia di altri due ragazzi. Proprio questi sono stato riconosciuti come facenti parte di un gruppo turbolento del pisano, legato al fenomento delle 'baby gang', con precedenti denunce di aggressione verso coetanei. E' così scattata l'identificazione e dalla verifica in Banca Dati è emersa la situazione delle due giovani, che si erano volontariamente allontanate dalla comunutà.

I poliziotti, verificato che stessero in buone condizioni di salute, hanno avvisato la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e riaccompagnato le due nella medesima comunità.