Conte presente il 'pacchetto Natale': Italia tra zona rossa e arancione

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato questa sera in una conferenza stampa le misure contenute nel decreto legge Natale, un provvedimento atteso da giorni che porterà l'Italia ad oscillare tra zona rossa e zona arancione nel periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Zona rossa nei giorni festivi e prefestivi

L'Italia sarà zona rossa nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021.

Si può uscire di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. E' possibile ricevere fino a 2 persone non conviventi (oltre ad eventuali under 14) dalle 5 alle 22. L'idea di consentire lo spostamento di due persone alla volta è stata presa "per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo". Fino alle 22 sono possibili le funzioni religiose. Rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio. Chiusi i negozi, fatta eccezione ad esempio per farmacie, alimentari, tabacchi.

Zona arancione

L'Italia sarà invece zona arancione nei giorni rimanenti ovvero 28-29-30 dicembre e 4 gennaio.

In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune senza giustificarne il motivo. Per i piccoli comuni (vale a dire quelli fino a 5000 abitanti) sarà possibile spostarsi fino a 30 km ma non nei capoluoghi di provincia, proprio per evitare gli affollamenti nelle città più grandi. Rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio. I negozi saranno aperti fino alle 21.



