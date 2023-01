Via libera al progetto di mitigazione idraulica del rio Rotina a Filettole

Riqualificazione idraulica del Fosso Rotina a Filettole, la Conferenza dei Servizi che si è svolta nei giorni scorsi a Vecchiano ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto a cura della Regione Toscana, finalizzato a una sempre maggiore sicurezza idrogeologica nella frazione. "Si tratta di un passaggio importante per consentire di andare avanti concretamente verso una sempre maggiore sicurezza idraulica sul territorio, e in particolare, in questo caso, nella frazione di Filettole" affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore ai servizi del territorio, Sara Giannotti.

"Il parere favorevole è stato espresso con delle prescrizioni relative alla previsione di misure di mitigazione paesaggistica, al fine di preservare le aree di naturalità presenti" aggiungono dall’amministrazione comunale. "Si rende pertanto necessario, da parte dell’Ufficio urbanistica, avviare adesso un processo di variante in forma semplificata allo strumento urbanistico vigente, per acquisire la conformità dell’uso del suolo e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, e dar corso nei tempi più rapidi possibili all’attuazione del progetto".

"Ricordiamo che la Regione Toscana finanzia tale progettazione finalizzata alla messa in sicurezza idrogeologica del Fosso Rotina, per un importo complessivo pari a circa 388mila euro, a tutela della sempre maggiore sicurezza idrogeologica del territorio. In questo caso, si tratta della progettazione di un ulteriore lotto di interventi, dopo che i primi due lotti erano stati completati. Seguiranno, inoltre, ulteriori lotti di intervento relativamente alla sicurezza idraulica del Rotina" concludono Angori e Giannotti.