'Ripartiamo...tutti a piedi e in bicicletta': Vecchiano punta sui Living lab

Al via i Living Lab del percorso partecipativo 'Ripartiamo...tutti a piedi e in bicicletta', progetto realizzato in collaborazione con Comunità Interattive e cofinanziato dalla Regione Toscana Si comincia mercoledì 6 luglio in Sala Consiliare a Vecchiano alle 16.30. "L’amministrazione comunale di Vecchiano invita a partecipare al percorso delineato dalla prima Officina di Comunità, percorso partecipativo finanziato da Regione Toscana attraverso la Autorità per la Partecipazione, sul tema della mobilità, a partire da quella scolastica. Il percorso è partito ufficialmente il 9 giugno scorso e ha visto i partecipanti impegnati in una sorta di brainstorming sul tema della mobilità ciclopedonale, sollecitati dagli interventi di due esperti, la architetto Luisa Santini, docente Unipi di Ingegneria civile e dall’ingegnere Giovanni Bruschi specialista in beni architettonici e del paesaggio e membro del direttivo FIAB Pisa" afferma il sindaco Massimiliano Angori.

"Una partenza in campo largo per poi piano piano stringere, avvicinandosi a focalizzare l’attenzione sul nostro territorio e sulla costruzione di proposte operative. Infatti i prossimi due incontri saranno già di dettaglio territoriale e di ispirazione rispetto a possibili sperimentazioni da costruire per il prossimo anno scolastico" spiega l'assessore alla Partecipazione Mina Canarini. "Si partirà dal report del questionario sulle abitudini di mobilità, per arrivare a lavorare su mappe del territorio. I due incontri prevedono una struttura mista fatta di interventi di esperti e di lavoro su elementi concreti, proprio perché alla fine di questo percorso si raccoglieranno delle proposte da mettere in sperimentazione. I partecipanti durante questi incontri saranno supportati da Comunità Interattive come agenzia di facilitazione alla partecipazione, da esperti 'fissi' e da altri esperti invitati appositamente per condividere esperienze di altri territori. Ma il supporto sarà assicurato anche dalla struttura tecnica del Comune a cominciare dall’ufficio partecipazione, all’ufficio tecnico, alla Polizia Municipale e ai ragazzi del servizio civile" conclude Canarini. Tutti i dettagli sui Living Lab del 6 e 11 luglio suo sito web del Comune di Vecchiano.